Un vaste réseau de trafic d'héroïne démantelé, enquête ouverte à Rouen

Quatre personnes ont été mises en examen par le parquet de Rouen, qui révèle l'affaire ce vendredi. Trois d'entre elles ont également été placées en détention provisoire. Elles écoulaient de la drogue, de l'héroïne principalement, dans une large partie de la France.

Il aura fallu plusieurs mois d'enquête, dirigée par le parquet de Rouen, pour faire tomber le réseau. Au départ, la justice s'intéresse à deux frères qui semblent dealer en Seine-Maritime, principalement à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray. Mais le trafic s'étend plus loin aussi, jusqu'à Tours et Poitiers.

65 kilos d'héroïne retrouvés dans une voiture

De nombreuses brigades de gendarmerie sont mobilisées dont une unité spécialisée dans la cybercriminalité. C'est cette dernière qui parvient à fournir des preuves contre l'une des têtes de ce réseau. Lundi 17 août, 70 gendarmes de plusieurs départements lancent une opération conjointe au petit matin.

Six personnes sont interpellées à Brionne, dans l'Eure, mais aussi dans les régions de Tours, Châteauroux, ainsi qu'en Dordogne. Les perquisitions sont fructueuses : les enquêteurs saisissent des armes à feu, de nombreux véhicules, des objets de luxe, 58.000 euros en liquide et plus de 65 kilos d'héroïne. La drogue était dissimulée dans une voiture sur un parking à Orléans.

Sur les six interpellés, quatre ont donc été présentés au parquet de Rouen et mis en examen.