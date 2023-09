Un vaste réseau de trafic de drogue démantelé à Nantes, six hommes interpellés

L'enquête a duré près d'un an et demi.

Un vaste réseau de trafic de drogue et de blanchiment vient d'être démantelé à Nantes. Six hommes ont été arrêtés ce mardi 26 septembre à Nantes, Saint-Herblain et Couëron. L'enquête durait depuis près d'un an et demi.

364 kg de cocaïne saisis

Le 30 mai 2022, dans le port de Montoir-de-Bretagne, les douaniers découvrent 364 kg de cocaïne , cachés au milieu d'autres marchandises, dans un conteneur déchargé d'un bateau en provenance des Antilles. Une saisie sèche, puisque les malfaiteurs ne sont pas là. L'enquête est confiée au parquet de Rennes. Une information judiciaire est ouverte pour trafic et importation de drogue, blanchiment et association de malfaiteurs.

Plus d'un an d'enquête

Après plusieurs mois d'investigations complexes, les enquêteurs identifient une organisation criminelle très structurée, qui importe depuis des années de la résine de cannabis et de la cocaïne pour la revendre à des "prix cassés". Ce commerce illicite est rentable : plus d'1,6 million d'euros en quatre mois. Finalement, ce mardi 26 septembre, six hommes, entre 21 et 33 ans, déjà connus de la justice, sont interpellés à Nantes, Saint-Herblain et Couëron. Plus de 40.000 euros et une compteuse à billets sont saisis pendant les perquisitions.

Mis en examen, deux des malfaiteurs ont été placés sous contrôle judiciaire, les quatre autres en détention provisoire. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle pour importation de produits stupéfiants en bande organisée.