Un vaste réseau de trafic de drogue démantelé à Toul

Huit hommes sont mis en examen dans le cadre d'un vaste trafic de stupéfiant. Ils avaient été arrêtés dans la nuit du 8 au 9 décembre par la JIRS (la juridiction interrégionale spécialisée) de Nancy. Ces interpellations font suite à une enquête qui aura duré environ deux ans. Le réseau suspecté d'alimenter de nombreux points de deal en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges opérait notamment via des voyages entre la Lorraine et la Belgique et le Luxembourg. D'importantes quantités de drogue ont été saisies.

Une surveillance de longue haleine

Les dealers ont été repéré grâce à leurs échanges sur une messagerie cryptée. Le parquet décide alors de mettre en place une surveillance des trafiquants.

Trois hommes, originaires de Toul et déjà connus de la justice sont identifiés.

Ils opéraient toujours de manière très discrètes, essentiellement de nuit en effectuant des voyages réguliers au Luxembourg, au Pays Bas, en Belgique ou encore en Allemagne.

Des quantités de drogues importantes

Les quantités de drogue importée étaient variées et importantes. Lors des perquisitions effectuées dans trois appartements qui servaient de laboratoire de confection et de conditionnement, à Toul et à Gondreville, les policiers ont saisis près de 2 kg d'héroïne, du produit de coupe, 150 grammes de cocaïne, 304 grammes d'herbe de cannabis, des moules, des balances de précisions et un peu plus de 10 000 euros en espèces.

Pochette de présentation de stupéfiants saisie par la JRS de Nancy - JIRS

Un camembert d'héroïne saisi par la JIRS de Nancy - Jirs de Nancy

Lors de l'opération 7 voitures dont plusieurs grosses cylindrées ont été saisies. Valeur des véhicules : 262 000 euros.

Une opération au petit matin

Une centaine de policiers appuyés par La BRI de Metz, l'antenne du Raid de Nancy et les services de Sécurité Publique de Nancy interviennent au petit matin, dans la nuit du 8 au 9 décembre. Au cours de l'opération, 13 personnes sont interpellées Au cours des auditions, les suspects n'ont pas souhaité répondre aux questions ou ont contesté les faits.

A l'issue des gardes à vue, huit hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire.