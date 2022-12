Un vaste réseau de trafic de drogues a été démantelé dans la région toulousaine

Tout commence en avril 2021 quand un livreur de stupéfiant est arrêté dans la région toulousaine. La gendarmerie de Toulouse-Saint-Michel ouvre alors une enquête.

Au fil des investigations les enquêteurs découvrent en fait un vaste trafic de drogues sur les communes de Toulouse, Blagnac et Montgiscard. La vente de drogues s'organise via des réseaux sociaux tels que Snapchat ou encore Télégram. Les livraisons viennent d'Espagne.

Plusieurs dizaines de milliers d'euros saisis

Au total 16 personnes sont interpellées et plusieurs perquisitions sont menées dans différents domiciles. Pendant ces perquisitions plus d'un kilo de cocaïne est saisi, presque trois d'herbe de cannabis et cinq de résine sont saisis. Des sachets d'ecstasy et de MDMA sont également retrouvés et saisis. S'ajoute à cela enfin près de 60.000 euros d'espèces saisis. Encore plus encore d'argent est découvert sur un compte en banque, près de 70.000 euros. Les enquêteurs saisissent également huit véhicules ainsi que près de 250.000 euros de vêtements et autres objets de luxe.

Les enquêteurs découvrent par ailleurs que certains des mis en cause perçoivent en parallèle de leur trafic des aides comme des allocations de chômage, le RSA ou encore la prime à l'emploi. D'autres encore ont déjà été condamnés pour trafic de stupéfiants.

Six personnes placées en détention provisoire

Cette semaine, l'affaire avance et dix personnes, sur les seize interpellées, sont présentées au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse. Quatre d'entres elles, dont les rôles sont subalternes, sont placées sous contrôle judiciaire. Les six autres ont été placées en détention provisoire.

L'enquête se poursuit pour identifier de nouveaux auteurs ou complices de ce réseau de trafic de drogue.