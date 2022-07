Un vaste réseau de trafic de fausses bouteilles de vin de Bordeaux démantelé

Les gendarmes de Gironde ont démantelé un vaste réseau de contrefaçons de vin de Bordeaux au début de cette semaine. Il était organisé par un propriétaire de vignoble et négociant dans le Médoc, et les bouteilles étaient vendues dans plusieurs départements et à l'étranger. Les étiquettes étaient fausses, le vin bas de gamme et les prix très attractifs. En septembre dernier, les gendarmes découvraient par hasard le matériel de contrefaçon dans le Médoc, alors qu'ils enquêtaient sur une affaire de stupéfiant.

Puis le mois suivant, de faux vin de Bordeaux sont repérés dans la Sarthe. Le lien entre les deux affaires est fait rapidement et une enquête ouverte par le parquet de Bordeaux. Elle a révélé que le principal suspect dans cette affaire se procurait du vin qui provenait d'autres terroirs. Il s'était constitué un véritable réseau de distributeurs, officiels mais aussi officieux. Ce qui lui a permis de refourguer le faux vin par palettes En tout, plusieurs centaines de milliers de bouteilles à destination de la grande distribution ou de pays étrangers. Une vingtaine de personnes sont soupçonnées d'avoir participé à ce trafic ont été interpellées.