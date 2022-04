Un vaste réseau de trafiquants de drogue démantelé en Moselle

Le réseau était particulièrement bien rôdé. Tous les mois, les trafiquants importaient en Moselle pour un million d'euros de cannabis, via des camions espagnols. Des centaines de kilos de stupéfiants qui circulaient ensuite dans la région, jusqu'à ce mercredi. 7 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre, dont 6 en Moselle et la dernière à Marseille. Les enquêteurs ont également mis la main sur un joli butin : plus de 237 000 euros et 132 kilos de cannabis.

L'organisateur du réseau basé à Guénange

La marchandise était stockée un peu partout dans le département de la Moselle. Ainsi, dans la région de Sarreguemines, 110 kilos de cannabis avaient été retrouvés dans un premier temps, à bord d'un camion faussement immatriculé. L’enquête confiée à la Police Judiciaire de METZ, à la Section de Recherches de METZ, à la BRI de METZ, au GOS de METZ, au GIR de METZ et au groupement de gendarmerie 57, a ensuite permis de retrouver les deux chefs de bande.

Le premier, âgé de 24 ans et installé à Guénange en Moselle. Le second vivait entre l'Alsace et Marseille. Ils avaient sous leurs ordres plusieurs trafiquants chargés de transporter la marchandise, récolter l'argent, et mettre en sécurité les recettes des ventes. Les 7 suspects ont été mis en examen, dont 6 placés en détention provisoire. Le septième est placé sous contrôle judiciaire.