Un vaste système de corruption démantelé dans le monde des grossistes de la pêche

Un couple du Morbihan a été placé en garde à vue en début de semaine à Nantes. Ils sont soupçonnés d’avoir organisé pendant quatre ans des pots-de-vin avec des sociétés de mareyages. Le préjudice est estimé à 500.000 euros.

L’homme de 43 ans travaille dans une centrale d’achat de la grande distribution c’est ce qui lui aurait donné l’idée de mettre en place un système de pots-de-vin avec des mareyeurs.

Il demandait de l’argent aux grossistes de la pêche et des coquillages – les mareyeurs – et leur promettait en échange de meilleurs référencements parmi les fournisseurs, et donc un meilleur chiffre d’affaires.

Un préjudice estimé à 500.000 euros

Au total, en quatre ans, le couple aurait amassé 500.000 euros grâce à ce système. Pour blanchir l’argent, sa femme aurait même créé une société écran lui permettant de faire des fausses factures, pour de fausses prestations.

Six dirigeants de société de mareyages ont été auditionnés par les enquêteurs, certains d’entre eux auraient reconnu leur participation au système.

Le couple a été placé sous contrôle judiciaire et doit comparaitre devant le tribunal correctionnel de Nantes en novembre pour répondre des faits de corruption passive, blanchiment de corruption passive, abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux et faux et usage de faux.

Les gendarmes de Loire-Atlantique ont mené des investigations pendant plus de deux ans pour démanteler ce réseau de corruption.