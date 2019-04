Un vaste trafic d'héroïne démantelé sur le bassin de Thau

Par Elisabeth Badinier, France Bleu Hérault

12 kilos d’héroïne ont été saisis fin mars et début avril lors d'un vaste coup de filet mené par les gendarmes de l'Hérault et la police espagnole, la drogue était écoulé sur le bassin de Thau. Des voitures de luxe et de l'argent liquide ont été saisis. 11 personnes ont été interpellées.