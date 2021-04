Un vaste trafic de cigarettes démantelé par les gendarmes de Haute-Vienne et de Corrèze

Un vaste réseau de contrebande de cigarettes a été démantelé en France et 12 personnes ont été interpellées le 6 avril après des mois d'enquête sous l'autorité de la JIRS de Bordeaux, avec le concours des gendarmeries de Haute-Vienne et de Corrèze. 6 personnes ont été mises en examen.

Les enquêteurs de la Section de Recherches de la gendarmerie de Limoges et du Service d'enquêtes judiciaires des finances de Bordeaux, ainsi que le groupement de gendarmerie de la Corrèze, l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante et le Groupe interministériel de recherches de Limoges, ont procédé le 6 avril dernier à l'arrestation de douze personnes soupçonnées d'importation et détention en contrebande de tabac manufacturé.

Plus de 25 tonnes de cigarettes

L'affaire a débuté à la suite de la saisie de colis de cigarettes réalisée par les douanes de Poitiers : au total 2,5 tonnes de colis avaient été livrés entre décembre 2018 et août 2019 à destination de membres de la communauté arménienne en lien avec des membres de la communauté ukrainienne. Les cigarettes étaient importées d'Europe de l'Est par envoi de colis postaux et par transport routier. L'enquête a été menée en région parisienne, à Brive, Angers, Nancy et Lyon. "Le volume de cigarettes de contrebande et de contrefaçon vendues en France par les membres de ce réseau est estimé à plus de 25,5 tonnes pour une valeur sur le marché intérieur de plus de 8,5 millions d'euros" selon le communiqué du procureur de la République de Bordeaux qui vient d'être publié.

5 personnes en détention provisoire

Lors des interpellations 1.780 cartouches de cigarettes de contrebande, 34.616 euros et deux véhicules d'une valeur de 94.000 euros ont été saisis. Et plus de 15.000 autres cartouches contrefaisant la marque Marlboro ont été saisies dans un entrepôt en région parisienne. Six personnes ont été mises en examen. Cinq ont fait l'objet de mandats de dépôt et une autre a été placée sous contrôle judiciaire. Les investigations se poursuivent pour identifier les complices et fournisseurs de ces personnes.