Pornic : un vaste trafic de drogue démantelé

Un important trafic de stupéfiant a été démantelé dans la région de Pornic cette semaine du 1er février, annonce le parquet de Saint-Nazaire. Douze personnes ont été interpellées en Pays-de-Retz et en Île-de-France. Neuf suspects sont mis en examen, notamment pour transport, cession et acquisition de stupéfiants. Deux suspects sont en détention provisoire, les sept autres sont placés sous contrôle judiciaire.

L'issue d'une longue enquête

Ces interpellations sont le résultat d'une enquête de plus d'un an et demi. Tout débute en avril 2019, quand les enquêteurs repèrent un trafic de cannabis et de cocaïne localisé autour de deux commerces de Pornic. Il est alimenté par des habitants de quartiers sensibles de Nantes, déjà connu défavorablement. Les enquêteurs mettent alors au jour un vaste réseau : pendant leur surveillance, 6 kilos de cocaïne et plusieurs dizaine de kilos de résine de cannabis sont écoulés par les suspects. Pendant leurs opérations cette semaine, les forces de l'ordre ont aussi saisi 92 grammes de cocaïne, 800 grammes de résine de cannabis, 12 000 euros en liquide et qu'une arme à feu.