Un vaste trafic de drogue impliquant huit personnes démantelé à Toulouse

L'affaire a débuté en janvier 2023 lors d'un banal contrôle routier. Une automobiliste est contrôlée avec en sa possession de l'herbe, de la résine de cannabis et de la cocaïne ainsi que 200 euros d'argent en liquide. Une enquête préliminaire est ouverte confiée aux policiers de l'unité stupéfiants et économie souterraine de la rive droite de Toulouse. Ils enquêtent et se rendent compte que le trafic met en cause huit personnes : deux femmes et six hommes, âgés de 24 à 36 ans. Ils interviennent le lundi 20 mars et procèdent à des interpellations, des perquisitions, à l'aide d'une brigade canine.

Les trafiquants opéraient dans le nord toulousain

Lors des perquisitions, 400 grammes de cocaïne ont été saisis, un kilo de résine de cannabis, onze kilos d'herbe, 400 cachets de drogue de synthèse, 50 grammes de MDMA (drogue de synthèse), et 29.000 euros en liquide, ainsi que des balances, des sachets de conditionnement, des machines pour conditionner la drogue. Six personnes impliquées devaient comparaître ce lundi devant le tribunal correctionnel, deux autres seront convoquées en justice le 12 mai prochain et en mars 2024.