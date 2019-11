Un vaste trafic de stupéfiants démantelé à Auxerre

Six personnes ont été interpellées cette semaine à Auxerre (Yonne) par la police dans le cadre de cette enquête. Une quarantaine de grammes d’héroïne et une dizaine de grammes de cocaïne ont été saisis.

Auxerre, France

De l’héroïne et de la cocaïne vendues un peu partout dans Auxerre (Yonne), du quartier Rive-droite au centre-ville en passant par les quais : un vaste trafic de stupéfiants a été démantelé par la Police Judiciaire et le commissariat d'Auxerre dans le quartier des Rosoirs et de la ZUP Sainte Geneviève. Dans le cadre de cette enquête, six personnes ont été placées en garde à vue mardi, lors d'une "vague d'interpellations" et les deux principaux responsables sont présentés au parquet ce vendredi après-midi, en comparution immédiate.

Des dizaines de grammes d’héroïne et de cocaïne retrouvés

Pendant les perquisitions, une quarantaine de grammes d’héroïne et une dizaine de grammes de cocaïne ont été découverts et saisis. Mais aussi des seringues au domicile de certains consommateurs, fait inhabituel à Auxerre selon le parquet.

150 clients ont été repérés et une quinzaine d'entre eux ont été convoqués par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 6 février prochain. Certains déjà connus ou condamnés par la justice pour des faits similaires ont été incarcérés en attendant leur procès.