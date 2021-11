Un vaste trafic de stupéfiants démantelé à Courtenay dans le Loiret

C'est un vaste réseau présumé de trafic de stupéfiants qui a été démantelé ce mardi 16 novembre à Courtenay et ses environs. A l'issue d'une enquête, qui a démarré en janvier dernier, huit personnes ont été interpellées suite à la mise en place d'un très important dispositif de gendarmerie. Après avoir été placés en garde à vue, les présumés membres de ce réseau sont présentés ce vendredi à un juge d'instruction.

Près de 130 gendarmes mobilisés

L'opération de gendarmerie n'est pas passée inaperçue ce mardi 16 novembre à Courtenay dans le Loiret. Et pour cause, ce sont près de 130 gendarmes qui sont intervenus au petit matin dans la commune du Gâtinais et ses environs. Une opération que confirme Loïc Abrial, procureur de la République de Montargis et que précise le chef d'escadron Gilles Foliard, commandant de la compagnie de gendarmerie de Montargis. Les gendarmes sont intervenus sous commission rogatoire d'un juge d'instruction. "40 militaires de la compagnie de Montargis, épaulés par des hommes du GIGN de Satory à Versailles et du GIGN d'Orange dans le Vaucluse (une interpellation a eu lieu dans l'Hérault), ont été mobilisés " indique le chef d'escadron Gilles Foliard. L'opération a reçu le renfort également des quatre PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) du Loiret, des PSPG (pelotons spécialisés de protection de la Gendarmerie) de Dampierre-en-Burly et de Belleville-sur-Loire sans oublier l'escadron de sécurité routière du Loiret. Un lourd dispositif au regard de la potentielle dangerosité des individus recherchés.

Herbe, résine, gaz hilarant et armes à feu

L'affaire débute en janvier dernier. Un hall d'immeuble de Courtenay semble être l'épicentre de vente de produits stupéfiants. Le parquet de Montargis ouvre une enquête confiée à la brigade de gendarmerie de Courtenay et à la brigade de recherche de Montargis. La surveillance des lieux va permettre l'identification de plusieurs suspects. En septembre dernier, le juge d'instruction de Montargis ouvre une information judiciaire qui va conduire à la vaste opération d'arrestation de ce mardi. Au total huit personnes ont été interpellées, "non sans mal pour certaines" précise le procureur de Montargis. Lors des perquisitions, 400g d'herbe et de résine de cannabis, 10 000 euros en petites coupures ont été trouvés ainsi que des sachets de conditionnement. Les enquêteurs ont saisi également des cartouches de gaz hilarant (protoxyde d'azote) et huit armes dont quatre armes à feu.

Des méthodes plutôt radicales

Parmi les personnes interpellées figurent deux hommes de 24 ans au casier judiciaire déjà bien rempli. Il pourrait s'agir des têtes pensantes du réseau. Les deux suspects nient pour l'instant toute implication mais les six autres présumés trafiquants, des petites mains, ont reconnu lors de leur audition en garde à vue être sous les ordres du binôme aux méthodes plutôt radicales. Ils auraient indiqué avoir participé au trafic sous la contrainte d'une arme à feu et sous des menaces de mort envers eux et leur famille. En vue d'une mise en examen, les huit présumés trafiquants sont entendus ce vendredi par un juge d'instruction avant d'être présentés certainement en début de soirée au juge des libertés et de la détention.