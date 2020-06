Un vaste trafic de stupéfiants démantelé à Valence d'Agen dans le Tarn-et-Garonne

Les gendarmes du Tarn-et-Garonne ont procédé à une grande opération mardi dernier à Valence d'Agen pour démanteler un réseau de trafic de drogues. Neuf personnes ont été interpellées, six d'entre elles déférées en attendant leur jugement.

C'est une grosse prise faite par les gendarmes des compagnies de Valence d'Agen mais aussi de Castelsarrasin. Neuf suspects ont été interpellés puis placés en garde à vue ce mardi. Ils étaient tous suspectés de participer depuis des mois à un vaste trafic de drogues sur la commune de Valence d'Agen dans une maison située rue de la Murette. Lors des perquisitions, les gendarmes ont retrouvé plus d'un kilo de résine de cannabis et plusieurs centaines de grammes d’héroïne et de cocaïne, ainsi que quelques milliers d'euros en liquide.

Un "drive"

Selon les gendarmes, il s'agissait ni plus ni moins d'un "drive" où les consommateurs venaient chercher leurs stupéfiants, les dealers allant même jusqu'à afficher les prix sur le réseau social Snapchat. Et il semblerait bien que la petite affaire rapportait gros, plusieurs milliers d'euros par jour.

Au total, sur les neuf personnes interpellées, six habitants de Valence d'Agen, âgés entre 21 et 36 ans ont été déférés ce vendredi et jugés en comparution immédiate selon le Parquet de Montauban. Le verdict a finalement été repoussé au 17 juillet prochain. Trois des prévenus restent pour l'instant en détention provisoire, les trois autres sous contrôle judiciaire strict.