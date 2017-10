Un vaste trafic de stupéfiants démantelé dans la métropole lilloise

Un important coup de filet dans la métropole lilloise. Entre samedi et mardi derniers, la police a interpellé 15 personnes et mis la main sur près de 70 kilos de cocaïne, soit l'une des plus grosses saisies de ces dernières années.

Un vaste trafic a été démantelé ces derniers jours dans la métropole lilloise, l'une des plus grosses saisies de ces dernières années avec au total quinze interpellations.

La première de cette série d'interpellations a lieu samedi. Un homme, "un gros poisson", surveillé depuis plusieurs mois, est arrêté. Sur lui, plusieurs grammes d’héroïne et kilos de cocaïne sont saisis.

70 kilos de cocaïne et 20 kilos d'héroïne écoulés par le réseau

Dans la foulée, dans les trois jours qui suivent, quatorze autres personnes sont interpellées, dans le quartier de Lille Fives et dans la métropole lilloise. Au cours des perquisitions, les policiers saisissent de la drogue mais aussi des dizaine d'armes et des cartouches.

Les enquêteurs estiment qu'au cours des six derniers mois, 70 kilos de cocaïne 20 kilos d’héroïne auront été écoulés par le réseau, essentiellement à Fives et dans le quartier de Moulins, autour de la porte d'Arras, régulièrement le théâtre de fusillades.

Cela pourrait accélérer la mise en place du nouveau plan anti-drogue pour Lille et sa métropole promis par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.