Un vaste trafic de stupéfiants démantelé dans les quartiers Sud de Marseille

Marseille, France

Un beau coup de filet réalisé par la brigade des stups (OCRTIS) et le Groupe d'Intervention Régional (GIR) de la Police judiciaire après plus de deux ans d'enquête. Un gros trafic "tout produit" (résine de cannabis, herbe et cocaïne) en provenance d’Espagne et qui transitait par Montpellier, et dont les principaux protagonistes étaient implantés dans les quartiers sud de la ville, (et non dans les quartiers nord comme c'est souvent le cas). La drogue était revendue dans certaines cités, dans des bars, ou par le biais de livraison à domicile.

Dix individus mis en examen dont cinq écroués

Quinze individus issus de la communauté des gens du voyage sédentarisés de Mazargues (9e) mais aussi de la cité de la Cayolle (9e) ont été interpellés la semaine dernière, certains déjà connus des services de police pour délinquance ou faits de violence avec un "beau pedigree" pour les deux chefs du réseau, âgés de 38 et 39 ans. Cinq d'entre eux ont été écroués et cinq placés sous contrôle judiciaire.

Huit véhicules de grosse cylindrée, montres de luxe et lingots d'or saisis

Au cours des perquisitions les enquêteurs ont saisi 30 kilos de résine de cannabis et 600 grammes de coke, 3 fusils et 4 armes de poing. Ainsi que des "avoirs criminels intéressants" souligne le DIPJ Eric Arella, (Directeur interrégional de la Police Judiciaire ) "40 000 euros, en liquide et sur des comptes bancaires, 8 véhicules de grosse cylindrée, des montres de luxe et des lingots d'or pour une valeur de 30 000 euros. Un tas d'attributs qui attestent que le réseau était fort bien implanté, organisé et faisant des bénéfices" conclue le DIPJ.