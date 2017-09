Un vaste trafic de stupéfiants démantelé entre le Cotentin et la région de Rouen

Le trafic de drogue était trafic organisé entre la région rouennaise et le nord Cotentin. L'opération des forces en début de la semaine s'est déroulée dans la Manche et les départements voisins de la Seine Maritime et de l'Eure. Au total ce sont 82 militaires qui sont intervenus sur cinq sites

L'opération a été menée par les équipes de la gendarmerie départementale de Cherbourg en Cotentin avec des renforts venus des pelotons spécialisés de Paluel et de Flamanville et également les pelotons de surveillance et d'interventions de Coutances et Saint-Lô. Trois équipes cynophiles sont également intervenus.

Argent liquide et drogue saisis à Querqueville

Des perquisitions ont notamment eu lieu dans un appartement de Querqueville. 7000 euros ont été saisis, deux fusils de chasse, une arme de poing et de la drogue également, héroïne, cannabis et méthadone.

Six personnes interpellées

Au final ce sont quatre hommes et deux femmes, âgés de 27 à 47 ans qui ont été interpellés. Deux hommes sont sous les verrous à Coutances et Cherbourg et deux femmes ont été placé sous contrôle judiciaire.