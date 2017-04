Un vaste trafic de voitures sur Le Bon Coin démantelé près de Rennes

Un vaste trafic de voitures démantelé à Monfort-sur-Meu, à l'ouest de Rennes. Six hommes vont être jugés pour travail dissimulé et tromperie. Pendant quatre ans, ils ont acheté des voitures sur le site Le Bon Coin. Des voitures pas de première jeunesse, mais dont ils trafiquaient les compteurs.

On trouve de tout sur le bon coin. Des voitures à bout de souffle et des compteurs tout neuf. Les trafiquants voient l'aubaine. Pas besoin de s'y connaître en mécanique. Ce sont d'ailleurs des novices. Ils n'effectuent aucun travaux sur la voiture, changent juste le compteur. Et en un tour de main, elle perd 200 voire 300 000 kilomètres.

Ensuite direction le contrôle technique. Et là, du moment que les fonctions de sécurité sont correctes, la voiture est certifiée conforme et du même coup le kilométrage. La voiture rajeunie revient enfin sur le bon coin, où ils peuvent la vendre au moins 1 000 euros de plus que ce qu'elle leur a coûté. Ainsi ils vendent 265 dans la région. Butin total : près de 400 000 euros.

Mais ceci est une estimation. La plupart des ventes s'effectuaient en liquide. Et les comptes en banque des trafiquants, saisis par la police sont aujourd'hui presque vides. Tout est parti en Roumanie. Il ne reste même plus de quoi indemniser les victimes.