Un véhicule à contresens provoque un accident sur l'A43 à Bourgoin-Jallieu

Jeudi vers 16h30, une voiture qui circulait à contresens sur l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, a percuté plusieurs autres véhicules à hauteur de Bourgoin-Jallieu (Isère). Le bilan est de 9 blessés légers.

18h30 : Le conducteur est âgé de 88 ans et légèrement blessé. Compte tenu de son âge il a été transporté vers un hôpital lyonnais. Huit autres personnes blessées très légèrement ont été secourues (et non pas 11 blessés comme le disait un premier bilan). Certaines de ces victimes ont été conduites à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu pour des radios de contrôle.

18h: Le conducteur de la voiture à contresens est un octogénaire. La première piste, qui reste à vérifier, est qu'il aurait pris le mauvais embranchement au Rivet-Bourgoin-Jallieu, la sortie numéro 8 de l'A43.

17h30 - L'autoroute A43 a réouvert à la circulation à hauteur de l'Isle-d'Abeau et Bourgoin-Jallieu sur la bande d'arrêt d'urgence mais l'important bouchon formé après l'accident survenu vers 16h30 ne va se résorber que petit à petit. La gendarmerie et Area espèrent pouvoir rouvrir une seconde voie rapidement.

17h00 - Jeudi après-midi sur l'autoroute A43, une voiture qui circulait à contresens, a provoqué un accident impliquant trois autres véhicules et un poids-lourd. Ça c'est passé à hauteur de Bourgoin-Jallieu, sur les voies dans le sens Lyon vers Chambéry ou Grenoble. L'accident a fait 11 blessés légers sur les 15 personnes impliquées au total, et provoque un bouchon qui remonte quasiment jusqu'au péage de Saint-Quentin-Fallavier. Area et la gendarmerie font sortir les véhicules de l'autoroute à hauteur de l'échangeur numéro 7 à l'Isle-d'Abeau.