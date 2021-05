Un véhicule de gendarmerie essuie des tirs lors d'une intervention à Gien, dans le Loiret

Tout commence à 23 heures samedi : une jeune femme se présente à la gendarmerie de Gien et explique que son père a été victime d'une agression sur un camp de gens du voyage sédentarisés, situé à Gien route de Briare.

77 impacts de plomb sur le véhicule de gendarmerie

Deux véhicules du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, se rendent sur place. À peine arrivés, l'une des voitures, un véhicule banalisé, essuie des tirs de fusil de chasse. On recensera 77 impacts de petit plomb sur le véhicule des gendarmes (sur le pare-brise et la carrosserie), explique le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial.

Pas de blessés

Fort heureusement, aucun militaire n'est blessé. Une trentaine de gendarmes venus de tout le Loiret (des PSIG de Montargis, Pithiviers, Orléans, notamment) sont alors appelés en renfort. Et ils parviennent sans faire usage de leur arme, et sans heurts, à interpeller six personnes, dont plusieurs sont armées. Le procureur de la République de Montargis salue "le grand professionnalisme et le sang-froid" dont ont fait preuve les gendarmes lors de cette intervention dans la nuit de samedi à dimanche.

Le procureur Loïc Abrial © Radio France - Antoine Denéchère

À l'issue du week-end, cinq de ces individus sont remis en liberté sans poursuites, puisqu'aucune plainte n'est déposée pour les violences et agressions qui ont déclenché l'intervention des forces de l'ordre au départ. Un mineur de 17 ans, soupçonné d'être le tireur, sera présenté mardi matin devant un juge pour enfants, à Montargis. Ce jeune au casier judiciaire vierge affirme ne pas avoir su qu'il s'agissait d'une voiture de gendarmerie quand il a tiré, il devrait être mis en examen pour violences volontaires avec armes. Il n'y a pas de blessés parmi les gens du voyage (hormis quelques blessures superficielles), précise Loïc Abrial.