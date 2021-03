Un véhicule de la police municipale visé par des tirs de mortier d'artifice à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Un véhicule de la police municipale de Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, a été visé par sept tirs de mortier d'artifice mercredi soir peu avant 22 heures, dans le quartier des Salmoneries. Il n'y a pas de blessé, pas de dégâts non plus, indique la police nationale, confirmant une information de la République du Centre.

Pas de blessés, pas d'interpellations

La police nationale confirme être arrivée en renfort aussitôt après avoir été alertée de ces tirs de mortier, mais aucune interpellation n'a pu être effectuée puisqu'il n'y avait plus personne dehors au moment de l'arrivée des policiers.

Des faits inadmissibles"

Le maire de saint-Jean-de-la-Ruelle Christophe Chaillou dénonce "des faits inadmissibles" : "même s'il n'y a pas eu de blessés, et fort heureusement, parmi les policiers municipaux, on a pas le droit de s'attaquer à des agents qui font leur travail pour le bien commun".

En l'occurrence, appelés par le maire lui-même qui a remarqué que la lumière était restée allumée dans l'école François Mitterrand, les policiers municipaux de St-Jean-de-la-Ruelle se sont rendus sur place pour effectuer une vérification sur la lumière et la mise sous alarme de l'établissement. Ils ont stationné leur véhicule devant l'école et au moment d'y retourner après avoir terminé leur mission, des tirs de mortier, sept au total, ont retenti en direction du véhicule. Les agents se son logiquement mis à l'abri dans l'école et ont appelé la police nationale en renfort.

Christophe Chaillou, le président d'Orléans Métropole © Radio France - Antoine Denéchère

Le maire de St-Jean-de-la-Ruelle, également président d'Orléans Métropole, évoque "un groupe de jeunes" sans doute à l'origine de ces tirs : "c'est très inquiétant, d'autant qu'il y a eu un précédent samedi dernier dans le même quartier". Christophe Chaillou, qui rencontre la nouvelle préfète du Loiret ce jeudi, compte s'entretenir à ce sujet avec Régine Engström.