Un véhicule de police termine sur le toit après une course-poursuite sur le périphérique nantais. Cette scène peu banale s'est déroulée ce mardi vers 00h50 à hauteur de la porte de Chézine. Au départ, les policiers de la brigade canine remarquent qu'un liquide fuit du coffre d'un véhicule. Ils demandent alors au conducteur de s’arrêter. Ce dernier refuse et accélère. Son passager s'empare de bidons de gazole et les jette par la fenêtre sur la route. Le véhicule de police, qui est juste derrière, dérape et termine sur le toit. A bord, les deux policiers et leurs deux chiens sont indemnes.

Les deux hommes, qui ont refusé d'obtempérer, ont eux pris la fuite à pied après avoir été victime d'un tête à queue.