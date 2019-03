Un véhicule en feu à l'approche de Cherbourg sur la nationale 13

Les forces de l'ordre et les secours étaient en train d'arriver sur place ce vendredi matin à 8 h30, contactées par des témoins de l'incendie d'un véhicule sur la Nationale 13. Un sinistre intervenu entre Sottevast et Brix. Un secteur à aborder avec prudence. La circulation pourrait être temporairement interrompue et les usagers déviés pour permettre l'extinction du feu et le dégagement de la chaussée.