Un véhicule en feu a perturbé la circulation sur l'A75 ce dimanche matin

Un véhicule a pris feu pour une raison encore inconnue ce dimanche matin sur l'A75. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers mais a occasionné un bouchon de six kilomètres sur l'autoroute en direction de Montpellier.

Saint-Poncy, France

La matinée s'annonce franchement galère pour ceux qui voulaient partir en vacances dans le Sud. Vers 10h15, un véhicule a pris feu sur l'A75 en direction du Sud. Les circonstances sont pour le moment inconnues. Selon nos premières informations, la voiture se trouvait sur le bande d'arrêt d'urgence entre l'échangeur 25 de Saint Poncy et l'échangeur 26 de Vieillespesse-La Fageole. Elle a été totalement carbonisée dans l'incident.

Aucun blessé mais près de six kilomètres de bouchons

Les secours sont arrivés rapidement sur place. Les cinq personnes, à savoir le conducteur et les passagers du véhicule, ont été placées en sécurité. Le feu a été maîtrisé rapidement et ne s'est pas propagé à la végétation aux alentours. Les gendarmes du Cantal se sont aussi rendus sur place pour recueillir les premiers éléments qui expliquerait ce feu de véhicule.

Cet incident a causé de nombreux ralentissements sur cet axe très fréquenté. Plus de six kilomètres de bouchons ont été observés par les autorités au plus fort de l'incident. Le bouchon s'est terminé vers midi.