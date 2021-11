Un véhicule en feu sur l'A8, l'autoroute fermée ce vendredi matin au niveau de Nice Centre

Un véhicule a pris feu ce vendredi matin sur l'Autoroute A8 en direction d'Aix après la sortie 55 Nice Est. Rapidement la situation s'est compliquée. La circulation s'est densifiée. Décision a donc été prise par les équipes de Vinci de fermer l'Autoroute A8. Les pompiers sont sur place en train de procéder à l'extinction des flammes. Et l'opération devrait prendre une partie de la matinée. Au plus mauvais moment donc, à l'heure de pointe.

Comment circuler quand on doit aller travailler ?

Vinci Autoroute fait savoir ce vendredi matin que l'Autoroute A8 est fermée. Et qu'il faut sortir obligatoirement à la sortie 55 Nice Centre pour pouvoir continuer son parcours. De fait donc, les axes secondaires vont se gorger. Il faut anticiper si vous devez aller travailler et partit le plus tôt possible.