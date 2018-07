Romans-sur-Isère, France

Un chauffard qui prend tous les risques, et des gendarmes contraints de couper l'autoroute A7 durant un quart d'heure.

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 23h, la police de Romans a mis en fuite un homme, au volant d'un véhicule. Les agents le prennent en chasse, et le fuyard s'engage alors sur l'autoroute A7, à contresens.

Les gendarmes ferment l'autoroute par précaution

Pas question de prendre le moindre risque : les policiers contactent les gendarmes, qui ferment l'autoroute durant une quinzaine de minutes, sens Sud - Nord, entre Tain l'Hermitage et Chanas. Finalement, aucune trace du véhicule recherché. Il a pu prendre une sortie de service, ou bifurquer à la sortie suivante. On ne déplore aucun accident. La police mène l'enquête pour tenter de savoir qui était le fuyard, et les raisons de sa course folle.