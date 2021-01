Un véliplanchiste de 17 ans secouru par l'hélicoptère de la sécurité civile sur l'île de Ré

Ce jeudi midi à Rivedoux sur l'île de Ré, un homme de 17 ans a été hélitreuillé par l’hélicoptère Dragon17 de la sécurité civile. Il s'est retrouvé incapable de regagner la plage située à 2 km, à cause du vent. Il a pu être ramené sain et sauf, en situation de légère hypothermie.

Un véliplanchiste de 17 ans a été secouru par l'hélicoptère Dragon 17 de la sécurité civile. La scène s'est produit ce jeudi midi plage de Sablanceaux, à Rivedoux, sur l'île de Ré. Le jeune homme se trouvait à deux kilomètres de la plage. Il s'est retrouvé pris au piège sur sa planche à cause des fortes rafales de vent.

L'hélicoptère Dragon 17 a été dépêché par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS). Sur place, les secours ont trouvé le garçon réfugié sur sa planche à voile. Il a pu être hélitreuillé et ramené sain et sauf sur la plage en situation de légère hypothermie.