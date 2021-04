Une fillette dans un état critique après avoir été renversée à vélo, à Mareau-aux-Prés

Un terrible accident s'est déroulé ce mercredi peu avant 14 heures à Mareau-aux-Prés, dans le Loiret : une enfant de 10 ans qui circulait à vélo a été percutée par une voiture à un carrefour. La fillette a été transportée en état d'urgence absolue par hélicoptère vers le CHRU de Tours.

L'enfant était partie acheter le pain

On ne sait rien des circonstances de cet accident à ce stade, indique la gendarmerie du Loiret. La fillette était partie acheter une baguette de pain à la boulangerie et était en train de rentrer chez elle. Le maire de Mareau-aux-Prés Bertrand Hauchecorne, qui arrivait en mairie à ce moment-là, a alors été prévenu et est arrivé immédiatement sur place, avant l'arrivée des pompiers et du SMUR.

La maman aussitôt prévenue

"L'accident a eu lieu à un carrefour, à l'angle de la rue de la Bedelle et du Gris-Meunier. Un autre enfant qui se trouvait là m'a indiqué qu'il savait où habite la victime, je suis aussitôt allé avec lui prévenir sa maman qui habite à 300 mètres de là, mais pas sur la commune. Elle est à Cléry Saint-André, puisque les deux communes sont toutes proches".

Bouleversé, le maire adresse tout son soutien à la famille de la jeune fille de 10 ans. "J'ai prévenu la directrice de l'école de Mareau-aux-Prés où l'enfant est scolarisée, elle est en CM2. Il va falloir préparer la rentrée qui va être difficile lundi prochain".

La conductrice de la voiture qui a percuté le vélo est sous le choc, il s'agit d'une femme de 41 ans domiciliée à Orléans.