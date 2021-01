Un véritable arsenal saisi par la police à Besançon

Suite à un contrôle pour non respect du confinement un homme de 29 ans a été arrêté ce lundi à Besançon. La police a saisi un véritable arsenal à son domicile, deux obus de la Première guerre mondiale, une carabine et des centaines de munitions.

Parmi les munitions saisies, deux obus non percutés de la Première guerre mondiale. Photo d'illustration.

Lui aurait sans doute mieux fait de respecter le couvre feu. Ce lundi soir la police de Besançon arrête un passant qui se promène place Jean Carmet après 18h. Il est 18h45 et sur cet homme de 29 ans les agents trouvent quelques grammes de résine de cannabis et de l'herbe, un couteau suisse et douze cartouches 22 long rifle.

Des obus non percutés de la Première guerre mondiale

Les policiers vont alors perquisitionner son domicile et là ils tombent des nues. Dans l'appartement ils découvrent deux obus non percutés de la Première guerre mondiale, 310 cartouches de 9 mm, une centaine de cartouches d'autres calibres et une carabine à air comprimé. Pour ne rien arranger, l'homme n'a pas de port d'arme. Ce collectionneur malchanceux devra s'expliquer devant un juge au mois de mars.