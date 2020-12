Un véritable petit magasin de drogue démantelé à Nantes

Un gros point de deal démantelé dans le quartier des Dervallières à Nantes. Il s'agissait d'un véritable petit magasin de drogue installé dans le hall d'un immeuble !

Des cartes de fidélité : 10 passages, 20 euros offerts

Cinq hommes ont été arrêtés. Ils faisaient tourner cette petite boutique avec ses horaires d'ouverture clairement affichés, ses pubs, aussi, pour tous les produits proposés et les tarifs. Un commerce avec ses vendeurs et ses clients, nombreux, à venir chercher leur drogue à l'entrée de cet immeuble. Et, pour les attirer, tout était prévu, là aussi : des petites boîtes sympa, comme des boites de conserve, pour conditionner des têtes d'herbe de cannabis et même des cartes de fidélités avec des réductions ! 10 passages, 20 euros offerts !

La drogue était conditionnée dans des petites boîtes hermétiques pour attirer les clients - Police nationale

Plus de 11.000 euros saisis sur leurs comptes en banque

Chez les cinq hommes interpellés, la police a trouvé de la drogue mais aussi un pistolet automatique et plus de 21.000 euros en espèces. Plus de 11.000 euros ont aussi été saisis sur leurs comptes en banque, de l'argent qu'ils avaient déposés en petites coupures et qui provenait probablement de ce trafic de drogue.