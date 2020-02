Un vétéran du 6 juin refuse que sa photo soit utilisée pour la campagne des municipales à Ouistreham

Léon Gauthier 97 ans est l'un des deux seuls vétérans encore en vie du commando Kieffer, ces 177 Français qui ont débarqué le 6 juin 1944 à Colleville-Montgomery dans le Calvados. La photo litigieuse a été publiée sur le compte Twitter du comité de soutien de Romain Bail, le maire sortant LR de Ouistreham, le 26 janvier dernier. On y voit le jeune édile, ceint de son écharpe tricolore, déposer une gerbe de fleurs aux côtés du vétéran. Une photo prise lors d'une commémoration publique. Mais dont l'utilisation dans le cadre de la campagne des municipales n'a pas été du goût de Léon Gauthier.

Je ne vois pas pourquoi on utilise ma photo, quelle qu'en soit la raison, je suis un homme comme les autres, un point c'est tout. J'ai des amis qui font de la politique, il y en a beaucoup d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre, mais je n'interviens pas dans ces choses là. Ils font ce qu'ils veulent, moi je mets mon bulletin dans l'urne comme il me plait. Et je ne veux pas que mon image soit publiée pour des raisons politiques, je n'ai pas d'étiquette. Je suis Léon Gauthier, citoyen de Ouistreham, comme tous les habitants, pas plus pas moins.