Un vétérinaire de Bouaye condamné à deux ans de prison avec sursis pour harcèlement sexuel

Le tribunal judiciaire de Nantes a condamné mercredi 26 juillet un vétérinaire de Bouaye pour harcèlement sexuel, pratique illégale de la médecine et atteinte à l'intimité de la vie privée. L'homme de 65 ans écope de deux ans de prison avec sursis.

L'affaire débute en décembre 2020, lorsque qu'une étudiante de l'école vétérinaire de Montaigu appelle, en larmes, son établissement. Elle raconte que son maître de stage a eu des gestes déplacés avec elle. Au cours de l'enquête, et en examinant les centaines de clichés conservés sur son ordinateur, les gendarmes établiront qu'une vingtaine de femmes ont été victimes du vétérinaire.

Des photos et des massages en sous-vêtements

Au fur et à mesure des auditions, les mêmes témoignages reviennent. Le sexagénaire met en confiance ses victimes, "fait ami-ami" avec ces jeunes femmes d'après le procureur. Il les invite au restaurant, s'intéresse à leur vie. Passionné de photos, il leur propose des shootings habillés, puis parfois dénudés, en sous-vêtements, dans des positions dégradantes.

Certaines stagiaires doivent aussi se déshabiller pour faire des radios. Le but ? Leur montrer des manipulations qu'elles pourraient réaliser plus tard sur les animaux. Pourtant, le vétérinaire n'a pas le droit de faire des radiographies sur les humains.

L'homme masse aussi les jeunes filles, parfois en sous-vêtements, à la tête, au dos, aux jambes. Certaines se retrouvent même à masser le sexagénaire, alors qu'il est torse-nu. Quand certaines refusent ses avances, il insiste, dit que d'autres l'ont déjà fait, qu'il va se vexer.

"Des faits inacceptables" reconnaît le prévenu

À la barre, le prévenu reconnaît les faits. "Des faits inacceptables" répète-t-il, plusieurs fois, mais qui ne le gênaient pas à l'époque. "Je n'avais pas conscience du mal que je faisais", assure le sexagénaire qui affirme suivre une psychothérapie depuis trois ans.

Est-il capable d'expliquer son comportement ? Non, "nous travaillons toujours sur les raisons de ces faits avec le psychologue" explique-t-il. De son côté, l'expert psychiatre estime que l'homme à une tendance au voyeurisme et au fétichisme et qu'il n'assume pas ses pulsions.

Une "perte de confiance totale avec les hommes" pour certaines

Les victimes, elles, se reconstruisent petit à petit, mais les dégâts sont là. "Ma cliente a un niveau d'apprentissage lacunaire, car elle n'a rien appris avec ce vétérinaire, détaille une avocate. Elle a aussi une perte de confiance totale avec les hommes."

Le vétérinaire a également été condamné à verser 6.000 euros à trois victimes pour compenser leur préjudice moral. Le conseil de l'ordre des vétérinaires, également partie civile, touchera lui 700 euros.