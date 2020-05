Un vététiste de Tende retrouvé mort dans la Roya

Un vététiste âgé de 37 ans a été retrouvé mort dans la Roya ce jeudi. Cet habitant de Tende, dans les Alpes-Maritimes était porté disparu depuis mercredi. L'alerte a été donnée par sa cheffe de service au conseil départemental. Inquiète de ne pas le voir venir travailler, elle a expliqué aux gendarmes que cet homme célibataire avait l'habitude de faire du vélo, seul.

24 heures de recherches

Une dizaine de gendarmes de la compagnie de Menton ont été mobilisés mercredi, un hélicoptère a survolé la zone puisqu'il était impossible pour les militaires de savoir dans quelle direction était parti le Tendasque. Les recherches n'ont rien donné.

Le dispositif a été renforcé jeudi. Une vingtaine de gendarmes a été engagée. Des militaires de l'EDSR (Escadron départemental de sécurité routière) ont sillonné avec des motos tout terrain les sentiers les plus escarpés. Ces engins leur permettant d'aller plus vite, ils ont pu également ratisser une zone plus large autour de Tende. Un chien du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Saint-Sauveur-sur-Tinéee a été mobilisé.

Enfin, un appel à témoin a été diffusé localement. C'est ce qui a permis de faire avancer les recherche. Un jeune homme a délivré une information importante aux gendarmes : Il a vu samedi soir, un VTT électrique à la sortie de Tende, en direction de Viévola. Ce témoin a expliqué avoir pris le vélo et l'avoir déposé un peu plus loin sur la départementale 6204. Un autre témoin, une femme qui passait en voiture dimanche, a également vu ce vélo. Les gendarmes ne l'ont pas retrouvé, il a sans doute été volé.

Une chute de 7 mètres

Mais ces informations ont permis aux militaires de resserrer leur périmètre de recherche. Le vététiste disparu a finalement été retrouvé mort dans la Roya jeudi en fin de matinée. L'enquête est en cours mais il s'agit très probablement d'une chute accidentelle. Une chute de 7 mètres. L'homme se serait blessé au niveau de la tête en tombant, puis se serait noyé.

En ce weekend de l'Ascension, le chef d'escadron Laurent Evain, commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Menton rappelle "on ne part jamais seul en randonnée, _on veille à ce que son téléphone soit bien chargé_, on prend à manger avec soi. Ces règles s'appliquent quand aussi lorsqu'on va faire du vélo, du trail, de la course à pied. On ne sait jamais ce qui peut arriver".