Une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulée mardi, vers midi heure locale, à Gênes ont annoncé les pompiers. Ces derniers pensent que des voitures sont tombées dans le vide.

L'évolution de la situation en direct

13h18 - Des secouristes ont confirmé aux médias qu'il y a "des victimes". Sur Twitter, des images de pompiers secourant des automobilistes ont été partagées.

13h12 - Sur son compte twitter, le secrétaire d'Etat italien aux Transports, Edoardo Rixi parle d'un "désastre" dont la cause n'a pas encore été identifiée.

È crollato il ponte Morandi a #Genova, un disastro di cui ancora non conosciamo l'entità. Mi sono subito attivato con le strutture competenti. Vi tengo informati. pic.twitter.com/JrqNc9TMLr — Edoardo Rixi (@edorixi) August 14, 2018

13h10 - La police italienne diffuse des vidéos et des photos de la catastrophe sur son compte twitter. Vous les retrouvez dans cet article.

Violento nubifragio #Genova#crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas@DPCgov@emergenzavvf@Viminale@ComunediGenovapic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

12h57 - Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien, annonce suivre la situation "minute par minute". Il précise que 200 pompiers sont déjà mobilisés sur place.

Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova, ringrazio fin da ora i 200 Vigili del Fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite. pic.twitter.com/QHkeaZi9zy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 14, 2018

12h30 - Les pompiers italiens annoncent qu'une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulée à Gênes. Toujours selon les pompiers, le pont dit Morandi s'est effondré vers 12H00 (10H00 GMT). "Les équipes des pompiers sont engagés en nombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées", ont-ils annoncé sur Twitter. En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l'autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

De premières images diffusées par quelques médias montrent le viaduc dans la brume avec plusieurs dizaines de mètres manquants.

+++ ATTENZIONE NON METTETEVI IN VIAGGIO IN AUTOSTRADA VERSO #GENOVA É CROLLATA LA PARTE CENTRALE DEL PONTE MORANDI +++ #Ponte#PonteMorandi#AllertaMeteoLIGpic.twitter.com/twBbTBOdC2 — Ugo Truffelli 🇪🇺🏳️‍🌈 (@ugotruffelli) August 14, 2018