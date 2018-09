Ce matin, vers 5h45, un individu a ouvert le feu à plusieurs reprises sur un videur de boite de nuit dans le 6e arrondissement de Marseille. Plus tôt dans la soirée, il avait été refoulé avec ses amis, à cause de leur état d'ébriété.

Marseille, France

Samedi matin, vers 5h45, un videur a été ciblé par plusieurs coups de feu, devant la boite de nuit "le Saphir Club" dans le 6e arrondissement de Marseille.

Plus tôt dans la nuit, un groupe d'individus s'étaient redus devant l'établissement rue de la Palud, et s'étaient vus refuser l'entrée, en raison de leur état d'ébriété. C'est alors que l'une des personnes sort une arme de poing, et tire à plusieurs reprises sur le portier.

La victime est en soin à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger.

La police judiciaire est en charge du dossier.