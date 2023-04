Un homme de 93 ans condamné à 18 mois de prison pour viols et agressions sexuelles

C'est une adolescente qui a beaucoup de mal à se reconstruire qui avance à la barre du tribunal mais elle est là debout, soutenue par sa maman, alors qu'elle aurait pu demander un huis clos car elle est mineure. Lui est là aussi, courbé, appuyé sur sa canne. Elle a 16 ans. Il en a 93. Il tourne la tête et la regarde intensément. Elle fond en larmes.

Le président du tribunal : "vous auriez pu vous retrouver devant les assises monsieur devant la gravité des faits, reconnaissez-vous les viols et agressions sexuelles ?". Le vieil homme souffle, le président : "vous m'entendez ?". Il fait signe que non. Le président répète la question, l'homme lâche : "je ne sais pas, peut-être, je ne sais plus... Elle cherchait les caresses, c'est elle qui venait sur mes genoux". "Mais monsieur vous aviez 83 ans, elle en avait 6 quand cela a commencé".

Il s'affaisse, on lui tend une chaise, il s'assoit mais montre des signes de faiblesse. Suspension d'audience. Il ne reviendra pas. C'est son avocate qui assurera sa défense d'homme diminué. La jeune fille elle est effondrée. Son calvaire aura duré huit ans. Huit ans pendant lesquels elle va se taire et puis un jour alors que ce papi vient dans son lit elle s'enfuit et craque. Sa parole se libère et libère celle de sa mère, sa tante, sa cousine. Elle décide alors de porter l'affaire en correctionnelle pour que ce soit jugée rapidement car le vieil homme a bientôt 94 ans et est en mauvaise santé.

Un homme qui parle de moments d'égarements et de rumeurs humiliantes quand la jeune fille elle ne parle pas et a des idées noires. Hier le vieil homme a été déclaré coupable, la jeune fille elle a été reconnue victime. L'essentiel de l'audience.

L'homme a été condamné à 48 mois de prison dont 30 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans. Obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec la victime. Inscription au fichier des délinquants sexuels et 11 800 euros de dommages et intérêts.