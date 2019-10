Un vieux monsieur porté disparu depuis son admission au CHU de Montpellier

La police lance un appel à témoin pour retrouver un marginal admis la semaine dernière au CHU et dont on a perdu la trace depuis.

Montpellier, France

Un homme de 73 ans est porté disparu depuis une semaine à Montpellier. Mohamed Namouss, placé dans un foyer depuis début septembre a été retrouvé errant sur l'avenue de Maurin par les sapeurs pompiers vendredi 27 septembre dernier. Il a été pris en charge et admis aux urgences du CHU.

Le samedi matin, le CHU alerte le foyer de l'admission de M. Namouss et annonce son retour. Ne le voyant pas revenir, la direction du foyer contacte à son tour l'hôpital. Sauf que le patient n'est plus dans son lit. On a perdu sa trace.

Un homme lui ressemblant vu dans le CHU jeudi

Depuis un appel à témoin est lancé. Une piste peut-être : un homme ayant son profil a été retrouvé dans des toilettes à l'intérieur du CHU jeudi soir et mis dehors. La police devait consulter les bandes vidéo pour essayer de l'identifier. Quant au CHU il a ouvert une enquête interne.

Signalement

Mohamed Namouss mesure entre 1m65 et 1m70. Très mince, cheveux grisonnants, il a une moustache et une barbe. Il parle peu le français. Si vous pensez l'avoir reconnu, composez le 17.