Un vigneron armé interpellé sur l'A6

L'homme, désespéré, se rendait à Savigny-les-Beaune avec l'intention de tuer un entrepreneur de la commune.

Il est environ 15h, hier, quand la gendarmerie de Saône-et-Loire est informée qu'un vigneron décri comme "dépressif" se rend à Savigny-les-Beaune, en Côte-d'Or. Son exploitation est très endetté et il est armé : il a l'intention de tuer un entrepreneur Côte-d'Orien qu'il tient pour responsable de ses malheurs. Il voulait ensuite mettre fin à ses jours.

Trois patrouilles de gendarmerie et un hélicoptère se mettent aussitôt à la recherche de l'exploitant, sur l'autoroute A6. L'antenne du GIGN de Dijon est placé en pré-alerte, au cas où l'homme résiste à l'interpellation. Les forces de l'ordre surveillent les péages de Chalon Sud, Chalon Nord et Beaune. Les opérations sont coordonnées par le commandant de la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté et par le groupement départemental de Côte-d'Or.

Du côté de Savigny-les-Beaune, une vingtaine de salariés sont évacués de l'entreprise dans laquelle le vigneron prévoyait de se rendre, ainsi que ceux des entreprises alentours, par mesure de précaution.

Le vigneron est finalement repéré vers 16h30 au péage de Chalon Sud, puis pris en chasse. L'homme obtempère et se rend aux militaires sans opposer de résistance. Les gendarmes confirment qu'il possède deux armes de chasse et des munitions dans le coffre de son véhicule. Une enquête est confiée au parquet de Villefranche-sur-Saône.