Champagne : un vigneron soupçonné de fraudes accueille les douanes avec une carabine

Le vigneron a été interpellé à son domicile jeudi 9 février, dans la Vallée de la Marne, après avoir menacé les agents des douanes avec une carabine. Chez lui, les agents ont découvert des bouteilles de champagne non habillées et des stocks supérieurs aux rendements autorisés.

C'est une opération de contrôle musclée qui a eu lieu jeudi matin chez un vigneron de la Vallée de la Marne, à laquelle les douaniers du service régional de viticulture sont peu habitués. A leur arrivée à 6 h du matin, l'exploitant a ouvert la porte armé d'une carabine de chasse et a menacé les agents des douanes, avant de les projeter au sol. L'homme a été arrêté et rapidement placé en garde à vue. Les services de douane et de gendarmerie ont découvert chez ce récoltant-manipulant des cartons de bouteilles de champagne non habillées, et des quantités de vin en cuves supérieures aux rendements autorisés par le cahier des charges de l'AOC Champagne.

Les quantités de bouteilles saisies pourraient être très importantes

L'exploitant a été remis en liberté ce vendredi, mais l'enquête se poursuit. Car les fraudes sont multiples et les enquêteurs doivent désormais évaluer le montant du préjudice fiscal. Si la direction régionale n'a pas communiqué de chiffre précis sur les quantités saisies, ce sont bien des centaines de bouteilles non étiquetées et dépourvues de capsules représentatives de droits. Par ailleurs, les quantités de bouteilles ne correspondent ni aux stocks comptables et aux déclarations mensuelles.

Des capsules représentatives de droits absentes des registres ont également été saisies. © Maxppp - Jean-François Frey

Une première saisie lors d'un contrôle routier en janvier

Cette importante saisie effectuée jeudi 9 février a un précédent, puisque le vigneron a été appréhendé une première fois lors d'un banal contrôle routier le 6 janvier dernier. Le chargement de son véhicule avait été contrôlé et l'exploitant circulait avec des bouteilles non habillées et dépourvues de capsules, sans factures et sans bons de livraison. Sans aucun document justificatif. Ce jour-là le vigneron avait fait demi-tour pour tenter d'échapper au contrôle routier.