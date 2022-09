Un village en deuil après la mort d'une collégienne renversée par un bus scolaire en Dordogne

Les traces de pneus du car sont encore marquées sur la route, devant le panneau stop à quelques mètres de la gare de Lamothe-Montravel, là où la petite fille est décédée lundi en fin d'après-midi. Toute la journée, des habitants sont venus déposer des fleurs et des enfants ont dessiné une croix au sol avec des cailloux. Dans le petit village de 1.300 âmes, au tabac, à la boulangerie, on ne parle que de l'accident. Lundi après-midi, une petite fille est morte, fauchée par le bus scolaire qui la ramenait dans son village.

"Tout le village est en deuil"

Sylvette et Bernadette n'ont pas fermé l'œil de la nuit. "Quand mes enfants sont venus me voir à minuit et demi, je ne pouvais pas dormir, c'était pas la peine ! Je me suis levée à 4h, je me suis levée à 5h, je me suis levée à 6h... C'est une horreur. Je pensais au chauffeur, je pensais à cette gamine...", souffle Sylvette. "Et tous ces enfants qui ont vu ce qui s'est passé, ça doit être horrible pour eux !", ajoute Bernadette. La veille vers 17h30, la collégienne de 12 ans est morte sous les roues du bus scolaire qui la ramenait à la gare de Lamothe-Montravel. Quarante personnes, des camarades de classe, des parents ont assisté à la scène.

L'arrêt de bus est à côté de la gare de Lamothe-Montravel. © Radio France - Jeanne de Butler

"Tout le village est en deuil", bredouille Brahim. Il habite dans la rue qui monte jusqu'à la gare, et il était là lundi, il a tout vu. "Les gens criaient, il y avait tous les enfants. Tout le monde était choqué. Tout le monde en parle, tout le monde est triste", dit-il.

L'incompréhension

Les habitants sont sous le choc et ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Joël habite dans la maison juste en face du panneau stop, c'est lui qui a appelé les pompiers lundi. "Je ne me l'explique pas. Qu'est ce qui a pu se passer ? Pourquoi ?" Le chauffeur de bus, un homme de 72 ans a été entendu par les gendarmes. Selon le parquet de Bergerac, c'est un chauffeur expérimenté, il connaissait le parcours et il assure qu'il n'avait pas vu la petite fille. Il a passé des examens toxicologiques qui sont tous revenus négatifs.

La mairie a ouvert en urgence une cellule psychologique lundi soir. Elle met en place une cellule d'écoute avec une psychologue pour tous ceux qui en auraient besoin dans les prochains jours.