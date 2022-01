Eoliennes : Plus hautes que les églises manchoises, les habitants refusent le projet à Montmartin-sur-Mer

Une vingtaine d'habitants de Montmartin-sur-Mer, a décidé de former un collectif, fin décembre 2021, pour protester contre le projet d'éoliennes sur la commune. Les deux entreprises françaises "IEL Developpement" et "Energie Team" cherchent des terrains à louer aux habitants pour pouvoir implanter ses éoliennes. "Nous avons été surpris par l'approche de deux sociétés, certains habitants ont découvert l'ampleur du projet et nous avons décidé de nous former en collectif et d'interpeller la mairie," explique Olivier Pouzet, à l'origine du collectif contre les éoliennes "Eolien Baie de Sienne" .

" Plus hautes que nos églises normandes "

Le collectif est inquiet pour le paysage. La zone est classée Natura 2000, mais c'est sur une petite bande de terre non classée, que les quatre éoliennes pourraient être installées. "Nous avons une magnifique baie de Sienne, avec de jolies plages, une faune ornithologique et des fours à chaux, alors si on met des éoliennes de 170 mètres de haut, elles seront plus hautes que nos églises normandes et six fois plus hautes que l'église de Montmartin-sur-Mer," s'offusque Olivier Pouzet.

Conforme à la loi française de 2011 sur l'implantation des éoliennes, les quatre mâts, s'ils devaient être construits, seraient situés entre 500 et 600 mètres des maisons, une distance qui semble trop proche des habitations pour Olivier Pouzet : "En Allemagne et en Angleterre, la loi est plus stricte et propose une implantation à 1 000 mètres d'une habitation, ici 500 mètres, ce n'est pas normal."

Ressources financières

Si le projet aboutit, une rente annuelle sera versée par les entreprises d'installations éoliennes au titre des taxes foncières et taxes d'entreprises, comme le précise Olivier Pouzet : "Selon Energie Team, le propriétaire du terrain pourrait recevoir 7.000€ voir 14.000€ si le terrain est exploité (culture), 29.000€ seraient prévus pour la mairie, 45.000€ pour le département et 75.000€ pour la communauté de communes."

La mairie non favorable au projet

Interpellé par le collectif, la mairie précise qu'elle n'a pas donné son accord aux deux entreprises. "Oui, nous avons reçu les deux entreprises, cet été, pour qu'elles nous expliquent le projet car notre conseil municipal souhaite travailler sur la transition énergétique, mais aujourd'hui nous pensons qu'implanter quatre éoliennes dans le village, ce n'est pas la bonne solution," affirme le maire, Bruno Quesnel.

En plus du collectif, certains des 15 membres du conseil municipal se sont montrés défavorables au projet, c'est pourquoi la mairie a proposé un vote du projet lors du conseil du mercredi 19 janvier, à 19h. "Notre objectif est de favoriser la démocratie et si les habitants refusent, alors nous demanderons aux entreprises de partir," ajoute le maire.

L'une des entreprises, Energie Team, créée par Ralf Grass, en 2002, dans la Somme, a confirmé qu'elle ne donnerait pas suite au projet si le conseil municipal votait contre.

Une décision finale qui revient à la Préfecture

Sur le sujet des éoliennes, même si le vote de la municipalité peut être pris en compte par les entreprises, c'est la préfecture du département qui donne l'accord final, par voie d'arrêté préfectoral.