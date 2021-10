Un village moto à Déols ce dimanche pour mettre l'accent sur la sécurité

Conduire une moto s'apprend et se réapprend pour ne pas perdre les réflexes et les bonnes habitudes à adopter. Sur ce constat, l'association Berry Esprit Motard, en partenariat notamment avec la Sécurité Routière organise ce dimanche à Déols, un village moto. Il s'agit d'une journée dédiée aux usagers des deux roues-motorisées qui a lieu de 9h à 17h sur le site du centre d'Éducation Routière de Déols, avenue Gustave Eiffel.

De nombreux stands et ateliers autour de la moto et de sa pratique seront proposés : sensibilisation à la trajectoire de sécurité, premiers secours ou encore des démonstrations de matériel. Des cascades scénarisées, mettant en avant les services de secours et l'utilité du gilet "airbag" sont également au programme. Un rallye touristique à moto est également prévu avec des départs tout au long de la journée. La Préfecture de l'Indre rappelle qu'au guidon d'un deux roues-motorisées, un accident a 20 fois plus de risque d'être mortel qu'en voiture.