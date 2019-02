Un vin de Tautavel dans les cuisines de l'Élysée

Elle l'a découvert presque par hasard et au début, elle a même cru à une blague. Ce mardi 26 février, le téléphone sonne au Domaine Bonzoms de Tautavel et en répondant, Marie-Pierre Bonzoms, une des gérantes de ce domaine familial créé en 1827, apprend que son muscat de Rivesaltes trône au milieu d'autres produits de la région dans les cuisines de l'Élysée.

C'est le chef du palais présidentiel, Guillaume Gomez en personne, qui a posté sur Twitter une photo de son panier de courses du jour. Il a fait ses emplettes au salon de l'agriculture à Paris et il a craqué sur le stand de la région Occitanie : foie gras du Sud-Ouest, confit d'oignons, porc noir de Bigorre... et muscat de Rivesaltes.

"Ça a été une grosse surprise et une belle reconnaissance pour notre terroir qui est vraiment magnifique. D'ailleurs on va écrire au chef pour le remercier et lui faire découvrir nos autres vins".