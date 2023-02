Un violent accident de la route entre Cornebarrieu et Blagnac fait deux morts

Deux hommes sont décédés dans un accident de la route entre Cornebarrieu et Blagnac

Un violent accident de la route, un choc frontal entre deux voitures, a eu lieu ce mercredi Route de Toulouse, sur la Métropolitaine 1, entre Cornebarrieu et Blagnac, un axe situé au bout des pistes de l'aéroport de Blagnac.

ⓘ Publicité

Les pompiers sont intervenus peu avant 14 heures. Sur place, quatre personnes ont été désincarcérées des véhicules. Malgré une intervention rapide des secours, le bilan fait état de deux morts. Un homme de 25 ans et un homme de 39 ans. On dénombre deux blessés graves, parmi lesquels un homme de 40 ans. Un homme de 21 ans a lui été plus légèrement blessé. Une cinquième victime, blessée légèrement, a fait l'objet de soins.

La circulation a été temporairement coupée sur la Métropolitaine 1 pour permettre au SAMU et aux sapeurs-pompiers d'intervenir.