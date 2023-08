Un feu violent à Plaisance-du-Touch, à l’ouest de Toulouse

Les pompiers de Haute-Garonne ont lutté contre à un violent feu d'appartement, place Frederic Bombail, à Plaisance du Touch. Un incendie important touchant un immeuble deux étages de 50m de long avec propagation en toiture. L'incendie était attisé par un vent important.

Un blessé léger

Un point de rassemblement des victimes a été créé à la bibliothèque municipale afin de recenser de possibles victimes. Une dizaine de personnes ont été impactées par le feu. Une personne a été "blessée légèrement" à cause de l’inhalation de fumées. Pour stopper ce violent feu plus d’une soixantaine de pompiers et 18 véhicules ont été nécessaires.