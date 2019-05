Un violent feu de cave dans un immeuble à Reims

Reims, France

Le feu s'est déclaré ce samedi en fin de journée vers 17h40. Il touche un immeuble de la rue Méditerranée à Reims, située dans le quartier Europe, près du lycée du même nom. Une dizaine de personnes ont dû être évacuées. La police de Reims et les sapeurs-pompiers sont sur place. On ne connaît pas encore les causes de l'incendie.