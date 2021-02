Un violent incendie à Saintes ne fait aucun blessé mais crée de gros bouchons

Un violent incendie s'est déclaré en plein centre ville de Saintes vers 16 heures ce vendredi, au rez de chaussée d'un immeuble d'habitation de deux étages situé rue Eugène Fromentin, sur la rive droite juste à coté du pont Palissy. Le feu a pris dans un atelier, et s'est rapidement propagé jusqu'à la toiture du bâtiment. Il n'y a pas eu de blessé, mais 27 personnes ont du être évacuées et relogées.

Les pompiers ont réussi à éviter que le feu ne se propage aux habitations voisines

A 19 heures ce soir, les pompiers étaient maîtres du sinistre : "il ne se propage plus, mais il y a des foyers secondaires" indique le commandant Cessac, l'officier de communication du Codis 17. Il faudra encore attendre plusieurs heures pour que la quarantaine de pompiers engagée sur cet incendie parvienne a éteindre totalement cet incendie. Ils ont réussi, en aspergeant le feu avec des lances, au sommet de deux grandes échelles, à préserver les habitations voisines tout comme le supermarché situé également au rez de chaussée. Seule une réserve est touchée, et menacée d'effondrement.

S'il n'a pas fait de victime, le sinistre a toutefois provoqué de gros bouchons. Pour pouvoir intervenir en sécurité, les pompiers ont du demander la fermeture de la rue Gambetta, l'une des rues les plus fréquentée de la ville. La circulation a été perturbée toute la fin d'après midi au centre ville, et même au delà.