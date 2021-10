Un violent incendie dans un immeuble à Reims : une centaine de personnes évacuées

Les sapeurs pompiers ont été alertés pour un violent incendie à 21 h 45 ce samedi 16 octobre dans un immeuble situé 23 avenue Léon Blum à Reims, dans le quartier Croix du sud. Le feu a pris dans un appartement situé au 6ème étage de cet immeuble qui en compte 7. Aucune victime à déplorer mais les sapeurs pompiers ont dû évacuer près d'une centaine de locataires.

6 personnes légèrement blessées

Six locataires, deux adultes et quatre enfants ont été pris en charge par les secours et transportés vers le CHU de Reims, car ils ont inhalé des fumées selon le SDIS de la Marne. Et au total, une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés au total pour venir à bout de l'incendie et l'intervention s'est terminée vers 3h du matin. L'appartement du sixième étage a été complètement détruit par les flammes et la question du relogement se pose pour plusieurs dizaines de locataires.