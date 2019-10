Un violent incendie de cheminée à l'auberge de la Mère-Poulard au Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel, France

Le feu a pris peu avant 19h au niveau de la cheminée de l'établissement La Mère-Poulard ce dimanche 20 octobre. Celle où sont préparées les fameuses omelettes qui font la réputation du lieu dans le monde entier. Une quarantaine de personnes se trouvent à ce moment-là dans le restaurant, plus une vingtaine de clients installé dans la partie l’hôtel de de La Mère-Poulard.

Des clients évacués

Tout le monde est évacué. Pas de blessé. Les secours arrivent très vite. Au Mont-Saint-Michel, site très surveillé et très sensible avec ces ruelles étroites et ses maisons anciennes collées les unes aux autres. Le dispositif est important : une cinquantaine de pompiers de la Manche et d’Ille-et-Vilaine sont engagés. Ils parviennent à maîtriser l'incendie au bout de deux heures.

Le restaurant a subi quelques dégâts et fermera ses portes pour une période encore indéterminée. Des experts sont attendus sur place pour vérifier si le feu a endommagé ou non la structure du bâtiment.