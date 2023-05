Un violent incendie détruit 10 hectares de forêt et de garrigue à Beaucaire

Un violent incendie touche la commune de Beaucaire ce mardi en début d'après-midi non loin de la carrière d'Enclos d'argent. Les flammes ont détruit 10 hectares de forêt et de garrigue. Entre 30 et 50 autres hectares supplémentaires sont menacés. 80 pompiers sont sur place pour combattre le feu attisé par le mistral qui souffle par rafales parfois jusqu'à 80 km/h. L'intervention des secours a permis notamment de protéger un transformateur électrique. Il n'y a aucun blessé. Le feu est toujours en cours aux confins des communes de Beaucaire et Jonquières-Saint-Vincent.

